Semnal de alarmă în privința noului transfer pus la cale de FCSB: „Are câteva calități, dar are și defecte!”

Antrenorul FCSB-ului are de gând să se mai întărească și în pauza de iarnă, asta pentru a completa lotul alături de care speră că câștige titlul de campion la finalul acestui sezon!

Edi Iordănescu a primit trei transferuri importante de la venirea la FCSB, astfel că Gigi Becali i-a adus imediat pe Claudiu Keșeru, Valentin Gheorghe și Constantin Budescu. Cu toate acestea, tehnicianul vicecampioanei României și-l mai dorește în momentul de față și pe Valentin Țicu, căpitanul divizionarei secunde, Petrolul Ploiești.

Cu toate acestea, fostul antrenor al „lupilor galbeni”, Viorel Moldovan, crede că Țicu ar putea avea probleme odată cu transferul în Liga 1. Fostul atacant al Generației de Aur a lucrat o bună perioadă de timp cu jucătorul în vârstă de 21 de ani și este de părere că acesta trebuie să își remedieze carențele fotbalistice, pentru a putea face față în primul eșalon.

„Țicu este un jucător interesant. Are câțiva ani buni, la nivel de Liga 2. Dar, totuși, Liga 1 este cu totul altceva. Are câteva calități, dar are și defecte. Pentru a face față în Liga 1, trebuie să își remedieze defectele. Totuși, ar putea fi o soluție interesantă pentru FCSB„, a declarat Viorel Moldovan, potrivit AntenaSport.

Jucătorul în vârstă de 21 de ani poate ajunge la FCSB contra sumei de 500.000 de euro, atât cât este cotat de formația ploieșteană. Dacă mutarea se va realiza. Valentin Țicu va trebui să se lupte pentru un post de titular cu Risto Radunovic, Ionuț Panțîru și Sorin Șerban.