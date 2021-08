Semnalul de alarmă tras de Baiaram după golul cu Gaz Metan: „Sper să nu se mai întâmple”

CSU Craiova a câștigat meciul cu Gaz Metan, scor 1-0, în etapa a șasea din Liga 1. Baiaram a fost unicul marcator al partidei.

La capătul unei victorii chinuite în Bănie, în care oaspeții au ratat un penalty și au jucat cu un om în minus pe final, Ștefan Baiam a vorbit despre evoluția arătată de echipa sa, dar și-a spus punctul de vedere și despre o posibilă întoarcere a lui Alex Mitriță în Bănie.

”Sperăm ca Mateiu să se facă bine. Nu am avut cele mai bune rezultate, dar consider că am avut un joc bun. Mister ne pregătește la antrenament, iar noi trebuie să arătăm pe teren ce pregătim.

Toate echipele care joacă cu noi o fac cu o anumită duritate, cu orgoliu, este normal, noi știm asta de la începutul meciului și sper să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat mai devreme. Consider că arătăm bine, ne creăm multe ocazii, am lucrat foarte mult ofensiv și defensiv, stăm foarte bine în teren și ne lipsesc doar golurile.

Dacă ar fi să vină Mitriță ar fi o soluție foarte bună. Este un jucător foarte bun și ne-ar ajuta enorm”, a declarat Ștefan Baiaram, la finalul meciului cu Gaz Metan.