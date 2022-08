Semnalul de alarmă tras de Ovidiu Burcă după eșecul cu Oțelul Galați: ”Lumea și-a făcut iluzii!”

Dinamo a fost învinsă pe teren propriu, de către Oțelul Galați, scor 1-3. La finalul meciului, antrenorul Ovidiu Burcă a tras un semnal de alarmă. El susține că fanii și-au făcut prea multe iluzii.

”Lumea și-a făcut iluzii!”

”Din păcate, nu am reușit să luăm niciun punct, deși la pauză am avut un ascendent moral. Asta e situația. Suntem dezamăgiți, dar știm care e situația. Nu am de ce să mă plâng. Știu unde am venit. Asta e situația. Avem mult de muncă.

Lumea și-a făcut iluzii. Toți speram ca după ce s-a întâmplat în ultimii ani și după retrogradarea asta nenorocită, să stabilizăm situația. Trebuie să fim echilibrați. Iluziile astea trebuie să aibă fundament. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost înainte. Trebuie să rămânem echilibrați și să mergem înainte.

La pauză am restabilit egalitatea, dar a fost o repriză în care am jucat fără personalitate, ne-am speriat de pressingul lor. Avem mulți jucători tineri. Așa se călesc. Aici se așteaptă doar victorii. Sper ca jucătorii tineri să înțeleagă că ori fac față presiunii, ori… Tinerii trebuie să joace și să crească.

Denis e un portar care a crescut la Dinamo, e un tânăr de mare perspectivă. Trebuie să îi dăm încredere, curaj, am vazut ce calități are. Trebuie să treacă de tracul ăsta de meci. Vom vedea ce decizii vom lua.

Ăsta e fotbalul. Nu am revăzut faza penalty-ului. Mă gândesc că cineva a intrat în suprafața de pedeapsă. Nu trebuie să vorbim despre arbitraj, chiar dacă au fost anumite inexactități. Trebuie să ne uităm la noi. Suntem departe de ceea ce trebuie să arătăm”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.