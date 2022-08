Semnalul de alarmă tras de Tamm înainte de partida cu Viking: ”E dificil terenul sintetic!”

FCSB va juca în deplasare contra lui Viking, pentru un loc în grupele Conference League. În tur, norvegienii au câștigat cu 2-1. Înainte de meci, fundașul Tamm a tras semnalul de alarmă. El spune ca vi un meci dificil pe terenul sintetic.

”Va fi un meci dificil, așa cum a fost și cel din tur. Acum avem nevoie de calitate în ofensivă. E dificil terenul sintetic, dar nu foarte greu, cred că ne vom descurca bine.

Eu am jucat mult pe teren sintetic în Norvegia. E greu de zis dacă va fi un avantaj pentru ei, dar noi cu siguranță am fi preferat să jucăm pe iarbă. Asta este, trebuie să ne descurcăm așa, nu cred că va fi o problemă. Ne-am antrenat 3-4 zile pe teren artificial și cred că va fi ok.

Ei conduc cu 2-1, trebuie să fim concentrați pentru a ne califica. Am făcut o plimbare în apropierea hotelului, într-o zonă pe lângă mare, a fost bine, dar a bătut vântul foarte tare”, a spus Tamm la conferința de presă dinaintea meciului cu Viking.