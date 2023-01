Sepsi, obiectiv pentru 2023 – Un nou trofeu

Laszlo Dioszegi este de părere că 2022 a fost cel mai frumos an din istoria lui Sepsi Sfântu Gheorghe. Covăsnenii au câștigat Cupa și Supercupa României și au ajuns până în turul trei preliminar din Conference League.

”Din orice unghi ai privi-o, 2022 a fost cel mai frumos an până în prezent din istoria clubului. Desigur, la sfârșitul anului am avut oscilații în evoluția echipei, ceea ce se poate întâmpla în viața oricărei formații, dar, per ansamblu, a fost un an minunat.

Pe lângă faptul că am reușit să câștigăm Cupa României, am adus la Sfântu Gheorghe și Supercupa României! În plus, am reușit să ne calificăm în turul al 3-lea preliminar al Conference League”, a spus Laszlo Dioszegi pentru LPF.

”Sincer, mi-aş dori foarte mult ca echipa să câștige din nou Cupa României, să mai păstrăm trofeul încă un an în vitrina Arenei Sepsi OSK”, a mai spus Dioszegi.