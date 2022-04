Serena Williams n-o lasă pe Simona Halep să se bucure de noul antrenor – Anunțul făcut de americancă

Serena Williams a jucat ultimul meci în circuitul WTA la Wimbledon 2021, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori. Americanca a postat o filmare pe contul personal de Instagram în care a lăsat să se înţeleagă când ar putea reveni pe terenul de tenis.

Aflată la evenimentul Bitcoin 2022 de la Miami, Serena a postat un clip video în care discută cu Aaron Rodgers, jucător de fotbal american, despre revenirea ei pe terenul de tenis.

Today in Headline Mad Libs: Serena Williams teases her return to Wimbledon at a Bitcoin conference with Aaron Rodgers. pic.twitter.com/oHZj4S6yGD

— The Recount (@therecount) April 7, 2022