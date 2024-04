Sfat pentru Florinel Coman: „Și dacă mi-ar da 50 de milioane nu m-aș duce în Qatar”

Florinel Coman, cel mai valoros fotbalist din Superligă, va ajunge în Qatar la vară, informația fiind confirmată atât de către patronul Gigi Becali, cât și de managerul general MM Stoica. Fotbalistul ar fi ajuns deja la un acord cu noua echipă, care-i va achita clauza de 5 milioane de euro.

Florin Manea a comentat această veste și s-a declarat dezamăgit, ținând cont de faptul că Florinel Coman a fost un jucător extrem de important în Superliga pentru FCSB.

„Pe Coman, eu nu l-aș fi sfătuit niciodată să meargă în Qatar. El știe mai bine, are oameni care îl sfătuiesc. Mie și dacă mi-ar da 50 milioane nu m-aș duce în Qatar. Poate e greșit și e bine pentru el să încaseze acel salariu mare, dar cred că avea timp, s-a grăbit un pic”, a declarat Manea, pentru PlaySport.

„Mă gândesc să plec, am o vârstă, 26 de ani. Am avut oferte în trecut, din păcate nu am reușit să plec. Nu am ce să fac, trebuie să iau decizia”, a spus Florinel.

El a ținut să adauge: „Sunt bărbat, îmi asum totul pentru familia mea și toți de lângă mine. Nu mă interesează ce se vorbește, am văzut ce s-a vorbit în studio la Digi. Am crezut că sare în aer studioul. Niște… nu știu. Voiam să le spun mai multe, dar mă stăpânesc”.