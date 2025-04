Shaun Murphy l-a distrus pe Daniel Wells în primul tur la CM și avertizează: „Jocul meu este mai bun ca oricând”

Jucătorul englez de snooker Shaun Murphy (locul 15 mondial) crede că jocul său este într-o formă mai bună ca niciodată și este un candidat periculos la titlul mondial.

Shaun Murphy l-ar putea întâlni în turul secund pe liderul mondial, Judd Trump

El l-a învins pe galezul Daniel Wells (49) cu 10-4, după ce la finele primei sesiuni avea un avans de cinci jocuri, 7-2. S-au consemnat nu mai puțin de 6 break-uri de peste 100 de puncte, câte 3 în dreptul fiecărui juicător, egalându-se recordul înregistrat în primul tur la Crucible.

Valoarea și-a spus cuvântul, iar debutantul Wells nu s-a ridicat la prestația lui Murphy, care a intrat în turul secund pentru a 15-a oară în carieră. Urmpătorul adversar ar putea fi nimeni altul decât liderul mondial, compatriotul lui Judd Trump, care îl conduce cu 6-3 pe chinezul Zhou Yuelong (32).

Se împlinesc 20 de ani de când Murphy a ridicat deasupra capului cel mai râvnit trofeu din snooker-ul mondial. La vremea aceea avea 22 de ani, iar de atunci a mai jucat trei finale, toate pierdute, în 2009 (9-18 cu scoțianul John Higgins), 2015 (15-18 cu al lui compatriot Stuart Bingham) și 2021 (același scor cu alt englez, Mark Selby).

După ce a câștigat Masterul în 2015, au trecut zece ani fără ca Murphy să-și adjudece vreun trofeu din Tripla Coroană. Seceta s-a încheiat în ianuarie, când l-a învins la Alexandra Palace pe campionul mondial, englezul Kyren Wilson, cu 10-7, recăpătându-și încrederea în sine.

„Foamea și dorința nu dispar niciodată, dar uneori în viață poți să pierzi drumul. Campionii nu gândesc ca toți ceilalți, dar pentru puțin timp am început să mă gândesc ca toți ceilalți. Uitasem cum e să câștig turnee majore.

Să câștig Masters-ul mă face din nou să cred că mă schimbă total. Am venit aici în cea mai bună formă în care am fost vreodată. Jocul meu este cel mai bun până acum și sunt rapid, pregătit. Dacă am șanse, voi fi un adversar redutabil pentru oricine.

Nu este ușor să câștigi acest titlu o dată, darămite de mai multe ori. Este un grup foarte mic de oameni care au făcut asta și suntem destul de mulți dintre noi care îi urmăresc. Eu o fac de 20 de ani.

Nu este nimic mai bun decât să joc bine aici. Trebuie să-l laud pe Daniel pentru că este un tip foarte drăguț. Nu a jucat ca un debutant, a jucat ca cineva care a fost aici de ani de zile. Cu mai multă experiență, ar fi putut câștiga sau ar fi învins pe altcineva”, a spus Murphy.

„A fost plăcut, dar foarte dificil când îl prind pe Shaun în vârf de formă. Am încercat să mă țin după el, dar a fost absolut fantastic. Sunt mândrue că am făcut trei break-uri de peste 100 de puncte”, a replicat învinsul, potrivit site-ului oficial.