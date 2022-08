Silvana Peng continuă scandalul cu Laurențiu Reghecampf: „Nu faceți acuze! Nu amenințați! Fac apel la un minim bun simț”

Mama Asianei Peng, Silvana, vrea să readucă lucrurile pe făgașul normal în ceea ce privește relația pe care fiica ei o are cu Luca Reghecampf, băiatul antrenorului de la Neftchi Baku.

Silvana Peng continuă pe whatsapp scandalul cu Laurențiu Reghecampf

Luca Reghecampf, băiatul lui Laurențiu Reghecampf, a cerut-o de soție pe Asiana Peng, dar mama acesteia, Silvana, continuă scandalul cu toți cei din familia Reghecampf.

Mama Asianei Peng, iubita lui Luca Reghecampf, nu poate accepta ideea că fiica sa nu îi mai vorbește și nu o mai vizitează. Ea pune totul pe seama relației cu fiul lui Laurențiu Reghecampf.

Din acest motiv, a făcut recent unele acuze dure la adresa lui Laurențiu Reghecampf și a amantei acestuia, Corina Caciuc. Ulterior, a avut un schimb de mesaje dure cu Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul a încercat s-o sune la telefon pentru a porta o discuție, dar Silvana Peng nu a putut răspunde.

„Sunt la un eveniment și din păcate nu vă pot răspunde la telefon. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Lăsați aici, vă rog, pe whatsapp-ul meu, scvris, explicațiile necesare și suficiente legate de orice aspect”, i-a transmis Silvana Peng lui Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul de la Neftci Baku i-a adus la cunoștință că se va consulta cu avocatul pentru a face demersurile necesare pentru hărțuirea pe care Silvana Peng o produce familiei lui și pentru denigrarea publică la care a fost supus.

„Din respect pentru copiii noștri nu vrea să spun mai multe. Să nu îndrăzniți să-mi mai scrieți vreodată”, i-a transmis Laurențiu Reghecampf.

Silvana Peng a considerat acest mesaj drept un afront. „Nu facem acuze! Nu amenințați! Vă invit și fac apel la un minim de bun-simț, domnule L.A. Reghecampf”, este răspunsul Silvanei Peng.

Silvana Peng îi cere lui Luca Reghecampf s-o lase pe Asiana să își viziteze părinții

Mama Asianei Peng l-a contactat, ulterior, și pe fiul antrenorului, Luca Reghecampf. „Problemele tale de sănătate, Luca dragă, nu-ți permit a o lăsa pe Asiana să vină acasă? Ia-ți, dragă copile, pflegerin și escortă și șofer și bucătărasă și damă de companie etc… zic”, i-a scris Silvana Peng.

Răspunsul a venit chiar de la fata ei și arată că mama fi fiica nu sunt în cele mai bune relații. „Asiana aici. Am uitat să te blocăm. Dispari din viața noastră vierme și nu ne mai deranja câte zile mai ai”, a transmis fosta gimnastă.

Nu cu mjult timp în urmnă, Asiana a făcut câteva declarații dure la adresa celei care i-a dat viață. „Făcând o glumă de pe TikTok, cu așa mama nici dușmani nu îți mai trebuie! Nu sunt răspunzătoare si nici nu rezonez cu declarațiile mamei. Nu-mi plac discuțiile fără sens si nici nu mă dau peste cap să apar prin presă.

Viața mea personală mă privește doar pe mine și nimeni n-are dreptul să își dea vreo părere, am depășit de mult perioada în care trebuia să fac cum mi se dicta. Mi-ar plăcea ca toată lumea să își vadă treaba ei.

Mi-a dat Dumnezeu așa mamă! Nu mă caracterizează! Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă! Eu nu vorbesc cu ea. Ea zice că nu a primit nici o invitație, nu știu despre ce invitație e vorba! Eu știu ce aluat este ea, e dusă în extrem. O zice că e o obligație. Ea este aspră, nu rezonăm, este total opusul nostru.

Tata, în schimb, este pâinea lui Dumnezeu. Mama are nebunii din astea. Nu cred că astea sunt lucruri făcute de un om normal la cap. Eu sunt un om cerebral, nu mă văd făcând așa ceva. Ei i se pare firesc, toți sunt strâmbi și ea e cea mai bună. Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut.

Eu, din iulie, nu am mai vorbit cu ea, ea cu Luca rezonează și cu mine sau fratele meu nu e ok, decât dacă are nevoie de noi. E circ mare cu ea. Îmi pare rău și mă doare că, involuntar, îi fac rău lui Luca și familiei lui. Înainte plângeam și mă învinovățeam pe mine. Nu am făcut nimic, m-am lăsat de gimnastică și mi-am văzut de școală. Am terminat școlile, acum vreau să-mi găsesc un rol în viață, nu să bâzâi.

Cu tata am o relație foarte normală. Eu nu stau cu ei în casă de un an și ceva. Până să mă mut cu Luca, am stat cu ai mei puțin. În loc să se bucure de fericirea noastră, nu am avut liniște. Știu toți apropiații că e pe arătură, m-am condamnat pe mine, nu mă duceam nici în cluburi, nu m-am drogat niciodată, am fost cuminte. Sunt plecată de acasă de la patru ani.

Săracul tata ce a trăit cu ea! Nu trebuie să mă mărit ca să se ducă ea liniștită la groapă. Cu tata a băgat patru divorțuri, tot ea se despărțea, tot ea se împăca. Din 2007, am blocat-o pe Facebook”, a spunea Asiana pentru click.ro.

Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului de la Universitatea Craiova și fosta gimnastă, Asiana Peng, formează un cuplu de mai bine de un an.