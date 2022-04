Simona Halep a făcut anunțul! – La ce mare turneu s-a înscris Simona

Simona Halep va reveni pe teren, după accidentarea de la Indian Wells, la turneul de la Madrid. Acolo își va face debutul și Patrick Mouratoglou în echipa Simonei.

În perioada 28 aprilie – 7 mai, la Madrid va avea loc turneul de categorie WTA 1000, aceasta urmând să fie prima competiție unde Simona Halep îl va avea în lojă pe antrenorul Patrick Mouratoglou.

Halep forțează revenirea în Top 10 și s-a mai înscris la un turneu premergător Roland Garros-ului. Programat în perioada 9-15 mai, turneul WTA Roma, va reprezenta al doilea turneu pentru noua echipă Halep.

În 2021, la turneul de la Roma a avut loc accidentare teribilă, care a ținut-o pe bancă aproape tot sezonul. Simona a ratat și Olimpiada, dar și turneul unde era campioană en-titre, Wimbledon. Această accidentare i-a adus căderea din clasament. Simona are 3 finale jucate la Roma și doar un titlu, în 2020.

Finala din 2020 a fost una atipică, deoarece Karolina Pliskova, a abandonat la scorul de 6-0 2-1 pentru Halep.

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.

The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO

— wta (@WTA) September 21, 2020