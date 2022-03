Simona Halep a prefațat meciul cu Daria Saville: ,,A jucat bine și aici în primul tur”

Simona Halep și-a aflat prima adversară de la WTA Miami. Sportiva noastră este calificată direct în turul 2 și se va duela cu reprezentanta Australiei, Daria Saville (fostă Gavrilova), locul 249 WTA.

Jucătoarea din Australia s-a calificat în turul doi la Miami după ce a trecut de belgianca Greetje Minnen, scor 7-5, 6-3.

Simona Halep și Daria Saville s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA de patru ori, iar scorul întâlnirilor directe este de 3-1 în favoarea jucătoarei din România.

Simona Halep at practice today in Miami. Still a lot of tape on her thigh, which worries me. But hopefully she is getting better and will have a good run in Miami. She will start with a R2 match against Daria Saville.

Source: @MiamiOpen #MiamiOpen pic.twitter.com/d7WWSTjoKs

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 22, 2022