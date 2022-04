Simona Halep a anunțat cine este noul ei antrenor: „Încântată de noul capitol din viața mea. La treabă”

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor. Jucătoarea română de tenis va fi pregătită de Patrick Muoratoglou. Anunţul a fost făcut de cei doi pe reţelele de socializare.

Patrick Muoratoglou a antrenat-o pe Serena Williams.

„Astăzi, încep un nou capitol în cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu normă întreagă al Simonei Halep. În ultimele 8 luni, mi-am dat seama cât de mult îmi era dor să antrenez. Este pasiunea vieții mele și încă simt că am atât de multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se anterna.

Am trecut pe acolo de câteva ori și am urmărit-o cum se antrenează. La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt disponibil să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar era exclus la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și mi s-a deschis ușa, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează în curând”, scris Patrick Muoratoglou, pe contul de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de THE COACH (@patrickmouratoglou)

La rândul ei, Simona Halep a scis pe Instagram: „Încântată de noul capitol din viața mea. La treabă, Patrick Muoratoglou”