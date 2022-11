„Simona Halep cu siguranță va plăti” – Ce se întâmplă cu sportiva dacă acuzațiile de dopaj se dovedesc adevărate

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că în cazul în care va fi găsită vinovată în cazul de dopaj în care e implicată, jucătoarea de tenis Simona Halep va plăti, dar a subliniat că îşi doreşte ca acţiunea sa să fie soluţionată favorabil.

„Îmi doresc ca rezultatul acţiunii Simonei Halep să fie unul pozitiv, pentru că oriunde am fost în lume am spus cu mândrie că sunt român, iar ea este un etalon pentru noi. În cazul în care a greşit, pentru că există şi posibilitatea ca ea să fi greşit, cred că în România fiecare beneficiază de aceeaşi lege şi reglementare. Deci dacă e vinovată, cu siguranţă va plăti. Aşa cum şi eu dacă aş fi vinovat, aş plăti. Însă nu este o decizie finală în cazul ei, sunt doar rapoarte preliminare. Ea nu a beneficiat încă nici de comisie de apel sau de Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne”, a spus preşedintele.

Toncean, care ocupă şi funcţia de director executiv al Federaţiei Internaţionale de Culturism si Fitness, a explicat că organizaţia va deveni conformă cu codul mondial antidoping după ce va agrea o entitate terţă care să supervizeze activitatea sa în acest domeniu.

„Faptul că Federaţia Internaţională de Culturism şi Fitness a fost declarată neconformă de WADA nu înseamnă că a fost exclusă, în niciun caz. Este vorba despre o neconformitate, mai exact WADA solicită ca Federaţia Internaţională să facă mai multe teste antidoping anuale şi să mărească bugetul pentru combaterea dopajului în sportul nostru. Deci este doar o chestiune temporară care se va rezolva în cel mai scurt timp. IFBB fiind semnatara codului WADA respectă întru-totul decizia acestui for. Principala condiţie pe care o avem de respectat în cel mai scurt timp este să agreăm o entitate terţă care să supervizeze activitatea Federaţiei Internaţionale în ceea ce priveşte antidopingul. În aceeaşi situaţii cu IFBB se mai află şi alte organizaţii şi chiar agenţii naţionale antidoping. În această perioadă ţări precum Spania, Olanda, Portugalia sunt în aceeaşi situaţie, de neconformitate. Nu demult, laboratorul antidoping din România a fost declarat neconform. S-au îndeplinit cerinţele WADA şi totul a revenit la normal”, a afirmat Toncean.

Prezent la conferinţa de presă, Daniel Oprea, preşedintele Comisiei Juridice şi reprezentantul FRCF în relaţia cu Agenţia Naţională Antidoping (ANAD), a menţionat că federaţia este extrem de atentă cu sportivii săi în acest domeniu.

„În 2021, 46 de sportivi ai Federaţiei Române de Culturism şi Fitness au fost testaţi antidoping. E un număr foarte mare de teste raportat la numărul de sportivi legitimaţi în acest moment, adică aproximativ 600 la 71 de cluburi afiliate. Numărul mare de teste arată preocuparea ANAD de a testa această ramură sportivă şi în acelaşi timp că Federaţia Română de Culturism şi Fitness este deschisă în a colabora cu ANAD. Toată lumea ştie că fitness-ul şi culturismul sunt discipline cu risc ridicat de doping, dar asta nu înseamnă că noi lăsam vreo clipă garda jos, că nu suntem conectaţi la acest fenomen sau că nu încercăm să-l eradicăm. În termeni militari-strategici, noi suntem în cod roşu ca nivel de alertă… suntem atenţi la absolut fiecare sportiv nou legitimat, la absolut toţi sportivii pe care îi trimitem la competiţii internaţionale”, a explicat el.

În ceea ce priveşte cazul Simonei Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, Daniel Oprea a afirmat că la nivelul de performanţă atins de jucătoarea de tenis este greu de crezut că se pot face erori de acest gen.

„Cazul Simonei Halep este şi în atenţia noastră pentru că este un caz de presupus dopaj. Însă Simona este o mândrie naţională şi aşa va rămâne, indiferent de rezultatul final. În ceea ce priveşte contextul în care a ajuns acea substanţă în corpul Simonei este o chestiune pe care toţi o aşteptăm cu interes. Avem însă convingerea că lucrurile se vor rezolva în sens favorabil Simonei. Ca în orice alt domeniu, accidente se pot întâmpla. Sunt lucruri care ţin de imprevizibil, lucruri pe care Simona şi staff-ul ei nu le-au luat în calcul. Vom vedea ce se va întâmpla. La nivelul de performanţă al Simonei Halep este greu de crezut că ea şi staff-ul ei pot face erori de acest gen”, a precizat Oprea.

Maria Sava, campioană europeană şi mondială la fitness în 2022, a afirmat că anul acesta a fost testată antidoping în premieră. „Anul acesta am fost şi eu testată. Rezultatele nu le primim însă decât dacă sunt pozitive, după cum se ştie. Eu aşteptam atunci să văd dacă plec în Coreea la Campionatele Mondiale… dar nu am fost anunţată de nimic, aşadar rezultatul testului a fost în favoarea mea. A fost prima oară în carieră în care am fost testată”, a spus ea.

Mădălin Soare, vicecampion european în 2022, a explicat că în ultimii ani a fost testat de multe ori de Agenţia Naţională Antidoping. „Eu deţin un palmares destul de bogat în ceea ce priveşte testarea. În 2020 de exemplu am fost testat de 4 ori şi în 2021 de 2 ori”, a mai spus Soare.