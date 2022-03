Simona Halep, devastată de retragerea lui Ash Barty: ,,Știi că am lacrimi în ochi, da?”

Simona Halep se află printre primii sportivi care au reacționat la retragerea lui Aha Barty și i-a transmis un mesaj de încurajare liderului mondial.

Lumea tenisului este în stare de șoc după anunțul retragerii lui Ash Barty, liderul mondial, dar și cea mai bună jucătoare a ultimilor ani. Ashleigh Barty a decis să nu mai evolueze în sportul alb, simțindu-se epuizată atât fizic, cât și mental. Australianca de 25 de ani a decis să se retragă în glorie, din postura de număr unu mondial, dar și de deținătoare a titlurilor de Wimbledon și Australian Open.

Simona Halep, una dintre bunele amice din circuit ale lui Barty, a fost printre primele care au reacționat la surprinzătoarea veste.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What’s next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022