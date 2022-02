Simona Halep, fără presiune la Dubai şi Doha: ,,Clasamentul chiar nu contează acum”

Simona Halep a plecat din niu din ţară, pentru a lua parte la turneele de la Dubai, 14 – 19 februarie, și Doha, 20 – 26 februarie, însă fără vreun antrenor.

Sportiva din România a decis să întrerupă colaborarea cu Adrian Marcu și Daniel Dobre, după participarea la Australian Open. Halep nu se grăbeşte să numească un nou antrenor, iar pentru următoarele turnee se va pregăti alături de sparring partner francez, din academia lui Patrick Mouratoglou.

Pentru turneele din Emirate şi Qatar, Simona Halep nu va juca cu presiune. Sportiva din România spune că pentru ea nu mai contează clasamentul, deşi la începutul anului şi-a setat ca obiectiv revenirea în TOP 10 WTA.

,,Sunt pregătită să plec, sper să fac treabă bună, pentru că aceste turnee chiar îmi plac. Nu obişnuiesc să îmi discut deciziile, domnii Marcu şi Dobre ştiu de ce am luat această decizie şi e suficient. Nu am căutat, am un sparring de la Academia Mouratoglou. O să vină cu mine turneele acestea, să ne cunoaştem şi după aceea o să văd ce am de făcut.

Am fost în 2013 la sfârşit de an şi la începutul lui 2014 fără antrenor şi a fost ok. Am mai multă experienţă decât atunci şi vom vedea. Aşa s-a întâmplat.

Internaţional, eu sunt convins că este cel mai valoros antrenor şi nu vreau să compar pe nimeni. Fiecare are calităţile lui şi felul lui de a comunica cu sportivii. Darren, am lucrat 6 ani cu el şi este deosebit ca antrenor.

Nu mai am presiunea punctelor, anul trecut nu am jucat deloc. Clasamentul chiar nu contează acum. Vreau doar să fiu sănătoasă şi să joc cât se poate de bine.

Vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei. Aşteptări am de la jocul meu. M-am pregătit foarte bine. Niciodată nu am avut aşteptări să câştig turnee, dar de aceea mă antrenez”, a declarat Simona Halep, la plecarea din România.