Simona Halep, gata să câştige turneul Transylvania Open: ,,Este extraordinar! Sper să fac o treabă bună”

Simona Halep a revenit la Cluj-Napoca după foaret mult timp, acolo unde va lua parte la turneul Transylvania Open. În primul tur, sportiva se va duela cu Gabriela Ruse, jucătoare de tenis aflată în ascensiune de la începutul anului.

La sosirea în Cluj, oraşul în care se va ţine turneul de tenis, Simona Halep a fost întâmpinată de către organizatori cu un buchet foarte mare de flori. La această competiţie de tenis, sportiva este principala favorită la câştigarea actului final.

,,E foarte trist că s-a luat această decizie (n.r. – interzicerea accesului spectatorilor), dar pentru sănătate orice. Mă bucur să fiu la Cluj din nou, să joc acest turneu. N-o să fie ușor, dar mă bucur mult că sunt sănătoasă și sunt aptă de joc.

Voi juca marți sau miercuri. Sunt puțin obosită, a fost o zi maraton, sunt de la 6 dimineața plecată, apoi la București câteva ore, m-am și antrenat puțin. Am văzut din poze sala de la Cluj, mâine dimineață am antrenament. Vreau să mă obișnuiesc cu arena centrală. Cu siguranță e sala foarte frumoasă, am mai jucat acolo și, din ce am văzut în poze, s-a făcut o treabă extraordinară și îi felicit pe organizatori.

Sper să fie un meci bun (n.r. – cu Gabriela Ruse, în primul tur). Gabi a avut un an extraordinar și o felicit pentru acest lucru. Să ajungi în top 100 pentru prima dată e un lucru minunat, am fost și eu pe acest drum.

Este minunat să avem un astfel de turneu, sunt șapte românce pe tablou, este extraordinar. N-am apucat să vorbesc cu Emma Răducanu, cred că mâine o să o întâlnesc. E frumos din partea ei că a venit. Am văzut pe Instagram că toată lumea s-a bucurat. Mă simt ca acasă la Cluj, sper să fac treabă bună.”, a declarat Simona Halep, la sosirea în Cluj-Napoca.