VIDEO | Simona Halep, în sferturi la Transylvania Open! Se zărește semifinala de vis cu Emma Răducanu

Constănțeanca a început meciul cu un break. Rusoaica a revenit și a preluat conducerea la 2-1. Totuși, fostul lider mondial și-a adjudecat trei game-uri consecutive și a făcut 4-2. După, fiecare jucătoare și-a câștigat propriul game, astfel că primul set s-a încheiat 6-4 în favoarea Simonei.

Înaintea actului secund, românca a cerut un time-out medical. Aceasta a acuzat dureri la spate și a cerut intervenția medicală, pe care a primit-o la vestiare.

Revenită, Simona Halep a jucat chiar mai bine în setul al doilea. Deși rusoaica a luat primul game, sportiva de 30 de ani nu i-a mai dat nicio șansă, în afara unui game, impunându-se, în final, cu 6-4, 6-3.

🇷🇴 @Simona_Halep sets up an all-Romanian quarterfinal against Cristian in Cluj 🔥#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/CTo1bYFpjG

— wta (@WTA) October 28, 2021