Simona Halep, înfrângere în fața Arynei Sabalenka la Tie Break Tens. Eleva lui Darren Cahill, Amanda Anisimova, a câștigat titlul

Simona Halep a jucat primul meci la Indian Wells, în cadrul unui turneu de o zi. Tie Break Tens este un turneul demonstrativ, unde toate încasările vor fi donate victimelor din Ucraina. Au participat la acest super-tie-break 8 nume sonore ale tenisului feminin: Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Paula Badosa, Leylah Fernández și Ons Jabeur.

THE DRAW IS IN! 👀👀

Match 1: Halep vs Sabalenka

Match 2: Jabeur vs Sakkari

Match 3: Fernandez vs Badosa

Match 4: Osaka vs Krejcikova

What are your predictions? 🤔🤔

Tune in LIVE tonight at 7:30pm PST#TieBreakTens #EveryPointCounts pic.twitter.com/az6MXtwCUH

— Tie Break Tens (@tiebreaktens) March 8, 2022