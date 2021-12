Simona Halep, obiectiv clar pentru noul an: „Acesta este visul meu!”. Cum a petrecut sărbătorile de iarnă

Sportiva din România a plecat în cursul zilei de astăzi spre Australia, acolo unde va disputa primele sale meciuri din noua stagiune!

Simona Halep este pregătită să își dea un restart al carierei și să uite de anul 2021, cel mai slab al său din 2013 încoace. Acum, fostul lider mondial este gata de un nou început și a dezvăluit ce așteptări are de acum înainte. Actualul loc 20 WTA își dorește să scape de accidentări și să ajungă din nou în topul celor mai bune 10 jucătoare ale lumii.

„Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări. A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie acesta. Nu pot să spun ca anii trecuţi că sigur voi face treabă pentru că sunt pregătită fizic şi psihic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în top 10.

(n.r. cum a petrecut sărbătorile de iarnă) Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă. Nu am ieşit şi m-am protejat, de teama de Omicron. Au fost zile frumoase şi acum sunt gata de plecare. A fost Moş Crăciun bun cu mine. De altfel, în fiecare zi este pentru că am o viaţă frumoasă. Eu am făcut bradul pentru că îmi place să îl fac. În fiecare an, când sunt acasă, eu îl împodobesc. Ultii doi ani, i-am petrecut acasă. A fost diferit”, a spus Simona Halep, citată de Antena Sport.