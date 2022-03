Simona Halep, plină de încredere înaintea sferturilor de la Indian Wells: ,,Sunt foarte motivată, am bucuria de a juca și asta mă ajută să privesc înainte”

Simona Halep, după meciurile în care capii de seriei au căzut și în absența liderului mondial, a devenit una dintre marile favorite la titlul de la Indian Wells, alături de Swiatek și Badosa.

Simonei pare că îi priește acest statut și a dezvăluit pentru Tennis Channel că se simte în cea mai bună formă și are încredere enormă. Terenurile de la Indian Wells sunt destul de lente, ceea ce o avantajează enorm. În plus, vântul din deșertul californian e pe plancul româncei, ea fiind capabilă să se adapteze excelent la aceste condiții.

,,Iubesc acest turneu, iubesc să fiu aici, am avut cele mai frumoase momente din cariera de până atunci în 2015, când am câștigat. Era cel mai mare turneu pe care îl câștigam. Am încredere multă, condițiile îmi plac, sunt bune pentru mine. Am un plus de putere, terenurile nu sunt atât de rapide. Cred că am gestionat foarte bine meciurile până acum, asta și datorită încrederii. Când ai încredere, joci cel mai bun tenis al tău”, a mai spus Simo.

Halep are un raport victorii/înfrângeri de 14-3 în acest sezon, nicio altă sportivă din WTA neavând mai multe succese în 2022. Chiar dacă a trecut de 30 de ani, campioana noastră muncește în continuare enorm și se dedică 100% tenisului.

,,Am fost foarte constantă în carieră, tenisul a fost mereu o prioritate și încă este. Muncesc din greu, în fiecare săptămână, în fiecare zi și sunt foarte motivată. Anul trecut a fost cel mai greu din cariera mea (n.r. din cauza accidentărilor), am avut dubii că voi din nou în sferturile unui turneu mare, dar iată-mă. Am încredere multă, am bucuria de a juca și asta mă ajută să privesc înainte și să cred că sunt încă suficient de bună”, a concluzionat campioana noastră.

Simona Halep va juca în sferturile de finală cu Petra Martic. În cazul în care va trece de croată, campioana noastră o va întâlni cel mai probabil pe Iga Swiatek, în semifinalele Indian Wells.