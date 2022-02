Simona Halep, primele declarații în România după întoarcerea de la Doha: „Am jucat destul de slab”

La sosierea pe aeroport, Simona a vorbit despre meciul cu Garcia și a explicat motivele pentru care a avut o prestație slabă împotriva franțuzoaicei .

„Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a declarat Simona potrivit digisport.

„Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranță o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să așteptați, nu e un lucru vital.

O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a precizat Halep pentru sursa citată.