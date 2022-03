Simona Halep s-a retras din turneul WTA 1000 de la Miami!

Simona Halep și-a anunțat retragerea din turneul WTA 1.000 de la Miami, chiar înaintea meciului cu australianca Daria Gavrilova Saville, în turul doi.

Simona Halep nu s-a recuperat după accidentarea suferită la Indian Wells

Organizatorii turneului de la Miami au anunțat că Simona Halep nu poate juca din cauza unei accidentări la coapsa piciorului stâng.

În urma acestui anunț, Simona Halep, favorita cu numărul 23, va fi înlocuită pe tabloul principal de la Miami de o jucătoare “lucky loser”.

Simona Halep at practice today in Miami. Still a lot of tape on her thigh, which worries me. But hopefully she is getting better and will have a good run in Miami. She will start with a R2 match against Daria Saville.

