Simona Halep și Jaqueline Cristian, meci spectaculos la Transylvania Open. Cine s-a calificat în semifinale

Simona Halep (30 ani, 18 WTA, principala favorită) s-a calificat în semifinalele turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o, vineri, pe Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA), scor 6-1, 6-1. Meciul a durat o oră și opt minute.

Primul set a durat 34 de minute, iar Simona Halep a condus cu 3-0. Apoi, Jaqueline a salvat o minge de break și a bifat primul game, cu serviciul. Halep și-a adjudecat următoarele trei game-uri și a câștigat primul set, fără emoții.

Let’s bring back the hype-garlic-meter!

On a scale of 🧄 to 🧄🧄🧄🧄🧄, how excited are you about this match?

Simona Halep vs Jaqueline Cristian. Now. Awesome stuff. #TO2021 pic.twitter.com/iIneEkjOeh

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 29, 2021