Simona Halep, veste uriașă din partea lui Darren Cahill! Mesajul de ultim moment al australianului

Simona Halep s-a numărat printre primele sportive care și-au anunțat prezența în cadrul întrecerii de luna viitoare. Fostul lider mondial speră să înceapă noul sezon cu un triumf, după un an 2021 destul de slab. Sportiva în vârstă de 30 de ani ocupă doar locul 20 în clasament, asta deși a început ediția pe poziția secundă.

Deși declarase în urmă cu puțină vreme că ia în calcul chiar să nu participe la întrecerea de la Melbourne, în cazul în care organizatorii vor impune din nou restricții împotriva COVID-19, Halep poate răsufla acum ușurată. Fostul său antrenor, Darren Cahill, a anunțat printr-o postare pe Twitter că sportivii nu vor mai sta în izolare, ca anul trecut, și vor trebui să prezinte doar certificatul verde, în momentul sosirii în Australia.

„Vești grozave pentru toți jucătorii de tenis internaționali care sosesc la turneele de tenis din Australia. Majoritatea vor ajunge pe 28 și 29 decembrie, ținând cont că turneele încep la 1 ianuarie!”, a spus Darren Cahill, care a distribuit pe Twitter anunțul potrivit căruia Simona Halep și compania nu vor mai fi obligate să stea în izolare.

Great news for all the international tennis players and PST members arriving into Australia for the summer of tennis. Most will arrive on December 28/29 with tournaments starting from Jan 1. https://t.co/nnADNKYwo5

— Darren Cahill (@darren_cahill) December 17, 2021