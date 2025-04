Simone Inzaghi, după ce a dus-o pe Inter în semifinalele UCL: „Am dat tot ce am avut”

Simone Inzaghi şi-a lăudat jucătorii după egalul cu Bayern Munchen, 2-2, care i-a adus lui Inter o semifinală de vis cu Barcelona, o altă echipă care aspiră la tripla campionat-cupă-Liga Campionilor.

Simone Inzaghi, după Inter – Bayern 2-2: „Am dat tot ce am avut”

”A fost o seară frumoasă, jucată pe stadionul nostru, în fața fanilor noștri, împotriva unei echipe foarte puternice. A trebuit să jucăm două meciuri grozave, dând tot ce aveam.

Această scenă îți oferă și mai multă satisfacție pentru că, dincolo de bugetul care nu merge pe teren, Bayern nu a scazut niciodată intensitatea, dar am răspuns cu lovitură după lovitură.

Ei muncesc și se sacrifică (n.r. jucătorii), suntem împreună de aproape patru ani. Am creat o echipă excelentă, construită cu greu, pentru că finanțatorii au fost clari cu mine: mai întâi a trebuit să rezolvăm niște lucruri, am făcut-o și am reușit să creăm o echipă care ne-a oferit trofee și victorii importante”, a spus Simone Inzaghi, potrivit Tuttomercatoweb.