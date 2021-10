Singurul fotbalist român inclus de britanici în TOP 60 cei mai talentați tineri din lume! În trecut a refuzat să semneze cu FCSB

Un fotbalist român a fost inclus de către britanici în TOP 60 cei mai talentaţi tineri jucători din lume la momentul actual.

Mai exact, în acest top a fost inclus Cătălin Vulturar, fotbalistul de doar 17 ani al celor de la Lecce U19. Acesta joacă pe postul de mijlocaş defensiv. Topul în care a fost inclus jucătorul a fost realizat de către cei de la The Guardian.

,,Vulturar este unul dintre cei mai tineri jucători care au jucat într-un meci din liga secundă din România. A debutat la UTA la vârsta de 14 ani, după ce antrenorii săi de la juniori au spus că este prea bun pentru nivelul la care juca. Mijlocașul central talentat a condus din postura de căpitan toate reprezentativele de juniori ale României pentru care a jucat.

În 2020, s-a mutat la Lecce, în Italia, unde se antrenează acum cu prima echipă. Jucătorul de picior stâng a fost în probe la Liverpool și Barcelona înainte ca oferta de la Lecce să vină.”, apare în The Guardian, despre Cătălin Vulturar, în materialul ,,Next Generation 2021: 60 of the best young talents in world football”.

Înainet de transferul la Lecce U19, Cătălin Vulturar a jucat în trei meciuri pentru prima echipă a celor de la UTA Arad. În decembrie 2018, Cătălin Vulturar a respins o ofertă de la FCSB, iar motivul l-a explicat chiar el atunci: ,,Am avut ofertă de la FCSB, dar nu am vrut să merg pentru că fac deja antrenamente cu grupa de 2001 de la UTA și cred că mă pregătesc destul de bine acolo.”