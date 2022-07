Singurul motiv care l-a determinat pe Gigi Becali să nu vândă FCSB: ”Când am văzut 25.000 de oameni în tribune am zis că n-am cum să mă dau înapoi!”

Gigi Becali a fost decis să renunțe la FCSB. Patronul a fost foarte supărat după startul de sezon avut cu Toni Petrea. Antrenorul a plecat, în locul lui a fost numit Nicolae Dică, iar echipa a reușit calificarea mai departe în Conference League. La meci a fost prezent un număr mare de suporteri, iar Gigi Becali spune că fanii l-au făcut să rămână la echipă.

”Eram chiar decis să mă retrag, dar când am văzut 25.000 de oameni în tribune am zis că n-am cum să mă dau înapoi. M-a impresionat publicul, trebuie să le faci și suporterilor pofta lor. Nu mai contează banii. E prea mare spiritul ca să mai aibă importanță câteva milioane de euro”, a declarat Gigi Becali pentru playsport.ro.

Nicolae Dică a anunțat când va încasa salariul la FCSB: „A fost decizia mea!”

”Iau salariul dacă intrăm în Europa și dacă voi câștiga campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine. Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important este ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie ok în continuare. Am încredere în ceea ce pot să fac eu la o echipă. Mulți mi-au spus că sunt nebun că am venit în această perioadă”, a declarat Nicolae Dică, în cadrul unei conferințe de presă.

FCSB o întâlnește pe Dunajska Streda în turul 3 din Conference League. Partidele tur-retur vor avea loc pe 3 și 11 august.