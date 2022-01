Situația critică în care se află o echipă de Liga 1: „În orice conjunctură, o să respectăm competiția”

Academica Clinceni trece din nou prin momente foarte dificile după ce mai mulți jucători au părăsit echipa în această pauză competițională.

Primarul Adrian Budeanu se teme de ce este mai rău, în lipsa unui investitor care să achite datoriile curente ale grupării de lângă București.

„Încercăm să rezolvăm cât mai repede problema lotului. În momentul de față au mai rămas 9 sau 10 jucători, trebuie să formăm un lot, există negocieri cu mai mulți fotbaliști și sperăm să o scoatem la capăt. Sabin Ilie și Augustin Călin au rămas alături de noi, muncesc enorm și vreau să le mulțumesc. Fac toate eforturile pentru a rezolva această problemă, sunt implicați și lucrează de dimineață până seară. În primul rând este vorba de datoriile către jucători.

Aici e complicat. Probabil, dacă nu o să avem un răspuns pozitiv pe 20 ianuarie, când este termenul, o să înceapă depunctarea. În plus, posibilul investitor așteaptă acest răspuns, de care depinde implicarea sa. Important este că avem înțelegeri semnate cu mulți jucători pentru luna iunie. E adevărat, mai rămân fotbaliștii străini, care se pot adresa altor instanțe. Nu e ușor și sper să rezolvăm situația, însă depindem de conjuncturi”, a dezvăluit edilul pentru PlaySport.

Academica este ultima în Liga 1 și se află la al treilea sezon consecutiv în prima divizie.

„În orice conjuctură, o să respectăm competiția. Ne prezentăm, jucăm cu juniorii, însă vă spun că o să solicităm și sprijinul LPF sau al FRF. Noi vrem să respectăm competiția, însă și ei trebuie să ne ajute! În primul rând vrem să jucăm, din februarie, la Clinceni.

Avem deja sistemul de încălzire montat, trebuie racordat, am ridicat doi stâlpi de nocturnă, ne-ar ajuta pentru că am diminua din costuri, e foarte important. Apoi o să solicităm și un ajutor financiar, poate niște bani în avans, orice. Repet! Vreau să salvez fotbalul la Clinceni și să respectăm blazonul Ligii 1″, a încheiat Adrian Budeanu.