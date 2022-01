Situație explozivă la FC Barcelona! Agentul lui Ousmane Dembele, atac dur: „Nu a existat nicio discuție, ci doar amenințări”

În condițiile în care gruparea catalană are mari probleme financiare, francezul de 24 de ani cere o mărire salarială care ar ajunge brut la 40 de milioane de euro anual, 20 de milioane de euro primă de instalare pentru prelungirea angajamentului și încă 20 de milioane de euro drept comision pentru impresar.

Clubul și fotbalistul nu au ajuns până acum la o înțelegere din cauza cerințelor financiare considerate exagerate, astfel că Joan Laporta ia în în calcul vânzarea acestuia încă din perioada actuală de mercato

Moussa Sissoko, agentul jucătorului, a declarat că Barcelona nu a stat vreodată la masa tratativelor, ci a amenințat că îl va lăsa pe Dembele pe banca de rezerve până în vară.

”Este o mișcare de presiune care nu funcționează cu oameni ca noi. Poate că funcționează cu agenți care au prietenii cu FC Barcelona. Acesta nu este cazul meu, sunt aici să apăr interesele jucătorului meu. Nu suntem aici pentru a alimenta dezbaterile pe rețelele de socializare. Dar adevărul trebuie spus. Da, avem pretenții exigente, dar am arătat deja că opțiunile de carieră ale lui Ousmane nu erau dictate de bani, altfel nu ar fi aici.

Deci, dacă Barcelona ar fi vrut să negocieze ar fi putut încerca să stea la masă cu noi pentru a discuta. Doar că nu a existat nicio discuție, ci doar amenințări că nu va mai juca. Și asta este interzis. Vom revendica drepturile lui Ousmane Dembele dacă necesar.

Nu știm ce vom face, nu s-a făcut nimic. Dar conducerea îl pierde pe Ousmane. Am arătat încă de la început că vrem să discutăm, cu condiții clare, dar fără să închidem ușa”, a declarat Moussa Sissoko, pentru RMC Sport.

Moussa Sissoko, Dembélé's agent, on @RMCsport : “We don't know what will happen, nothing has been agreed or signed. From the beginning we have shown the will to talk, with conditions, of course, but without closing the door”

Very tense situation…🇫🇷 #FCB #Dembele pic.twitter.com/hRA32QtMg3

— Yoonis Mohamed (@Yoonis__Mohamed) January 18, 2022