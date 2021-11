Situație incredibilă! Un fotbalist de la Dinamo vrea să se retragă dacă nu pleacă din Ștefan cel Mare

Situația grea din Ștefan cel Mare l-a afectat pe tânărul Ioan Roberto Diniță, care nu vrea să mai continue sub nicio formă în tricoul alb-roșilor!

Fiul fostului atacant stelist, Laurențiu Diniță, nu s-a mai prezentat de două luni la antrenamentele lui Dinamo și este decis chiar să renunțe la fotbal dacă nu este lăsat să plece. Jucătorul în vârstă de doar 19 ani a refuzat să se prezinte la ședintele de pregătire, deși a fost chemat de Mircea Rednic, iar Diniță senior a oferit toate detaliile despre situația băiatului său.

“Nu mai vrea să meargă la Dinamo. Nu ştiu ce legături are, dacă este vorba Sorin Colceag sau altcineva. Copilul nu vrea să mai meargă la Dinamo şi atâta tot. O să încercăm în iarnă dacă putem să luăm actele.

O să vedem dacă doreşte copilul să plece în altă parte, dacă nu se poate, o să se lase. Pentru mine, ca părinte, situaţia nu este bună. Am făcut sport de mic, am fost în fenomen. Dar ce să fac acum? Nu am ce să fac!

Îmi doresc foarte mult să joace, dar dacă el mi-a spus că nu mai vrea la Dinamo, trebuie să găsim o soluţie să putem să mergem în altă parte. Mircea Rednic l-a chemat la antrenament, dar copilul nu a vrut să se ducă.

Aşteptăm iarna, ca să vedem dacă găsim înţelegere, să găsim o soluţie unde să se ducă. A fost junior, contractul lui este scadent în 2025. Dacă nu găsim înţelegere, nicio problemă. Se va lăsa de fotbal. A făcut sacrificii, dar sunt mulţi jucători care au făcut sacrificii. Asta este situaţia”, a spus Laurenţiu Diniţă pentru Fanatik.