Situație ingrată pentru Cristian Dulca la naționala feminină: „Am intrat în vestiar, multe erau dezbrăcate”

Naționala feminină de fotbal a României va juca, la începutul acestei luni, două meciuri amicale.

România vrea să fie prima echipă din Europa de Est care se califică la un turneu final

„Tricolorele” se reunesc, azi, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde vor sta în cantonament până pe 5 aprilie, când are loc deplasarea în Slovenia, informează FRF pe site-ul oficial.

Meciul de pregătire cu naționala țării gazdă are loc pe 7 aprilie, de la ora locală 16:00, în localitatea Celje, pe Z’dežele Stadium!

Ulterior, jucătoarele antrenate de Cristian Dulva vor reveni în țară, pentru amicalul cu Maroc, programat pe Stadionul „Arcul de Triumf”, pe 11 aprilie, de la ora 20:30

„Așteptăm tragerea la sorți din 1 mai pentru a vedea în ce grupă vom fi în Nations League și pentru preliminariile Campionatului European de anul viitor.

M-am obișnuit cu postura de selecționer al naționalei feminine. La început, a fost mai greu, pentru că nu știam cu ce se mănâncă fotbalul feminin, dar am avut în persoana lui Mirel Albon, fostul selecționer, care mi-e și vecin și suntem și prieteni buni, un ajutor mare.

Cred că am stat vreo trei ore după ce am zis că eu voi fi antrenorul naționalei de fete și mi-a zis multe. Mi-a povestit tot ce se întâmplă și aici mă refer și la comportament, intonație, la cum sunt fetele.

Le-am luat pe fiecare în parte, adică a fost așa o muncă de început destul de grea, dar m-am obișnuit. Ele s-au obișnuit cu mine și vrem să facem performanță, să fim prima echipă din Europa de Est care se califică la un turneu final”, a spus Dulca, la ProSport Live.

„Am intrat în vestiar, multe erau dezbrăcate”, a povestit, amuzat, Cristian Dulca

Selecționerul a povestit și o întâmplare inedită din cantonamentul naționalei. „Mi s-a părut amuzant la ultimul meci din grupa de calificare pentru Campionatul Mondial.

Am jucat în Italia și eu făcusem un antrenament oficial înainte de meciul cu Italia și știam că Italia construiește prin mijlocaș central. Am făcut la antrenamentul oficial tactic, cam cum am fi vrut să jucăm și a doua zi, jucătoarea respectivă nu a mai jucat și trebuia să schimb sistemul.

Am schimbat repede. Am intrat în vestiar, nu mi-am dat seama că multe erau dezbrăcate, dar am intrat val vârtej să schimb acolo, să schimb echipa, să le spun cum să jucăm.

Ăsta pot să spun că a fost un moment mai inedit, ceea ce nu se întâmplă de obicei”, a încheiat selecționerul.