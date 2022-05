Șoc în Liga 1! Farul Constanța, nu a primit licența UEFA! Ce va face formația lui Gică Hagi în această situație!

Echipa lui Gică Hagi, Farul Constanța, nu a primit licenţa UEFA din partea Administraţiei de Licenţiere a Federaţiei Române de Fotbal. Astfel, dacă echipa se va califica în Conference League, nu va avea dreptul de participare.

Motivul se pare că ar fi schimbarea denumirii din „FC Viitorul”, denumirea cea veche, în „Farul Constanţa”. Gică Popescu, președintele clubului, a vorbit despre ceea ce are de gând să facă echipa constănțeană.

„Nu înţeleg de ce nu putem participa în cupele europene!”

„Noi vom lua legătura cu avocaţii noştri şi vom merge mai departe pentru că decizia de a ne refuza licenţa UEFA mi se pare cel puţin stranie. Atâta timp cât ai avizul Federaţiei Române de Fotbal, cât timp respecţi regulamentele internaţionale, nu înţeleg de ce nu putem participa în cupele europene. Următorul pas este Tribunalul de Arbitraj Sportiv, nu există altă instanţă”, a declarat Gică Popescu, pentru Agerpres.

De asemenea, Gică Popescu a vorbit și despre procedura prin care „Viitorul” a devenit „Farul Constanța”, asigurând că demersurile au fost perfect legale și regulamentare.

„Când am schimbat numele din FC Viitorul în Farul Constanţa am respectat întru totul cerinţele forurilor internaţionale şi ale Federaţiei Române de Fotbal. Ba mai mult, înainte de a face această mişcare (n.r. – schimbarea denumirii clubului) am avut avizul Federaţiei Române de Fotbal. Deci am anunţat Federaţia înainte, am primit avizul federaţiei şi am dat drumul procedurii. Am respectat absolut tot ce putea fi respectat la acea oră. De fapt noi nu am făcut altceva decât să luăm numele şi emblema de la Farul Constanţa”, a mai adăugat preşedintele Farului.

Cu 31 de puncte, Farul ocupă poziția a 4-a din play-off-ul Ligii 1. Ultima dată când trupa lui Gică Hagi a participat într-o competiție europeană, se întâmpla în sezonul 2019/2020, când FC Viitorul era eliminată în turul 2 cu 5-7 la general de către formația Gent.