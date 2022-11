Șoc în România – Un antrenor s-a autosuspendat după ce a fost acuzat că A AGRESAT fizic o sportivă

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat că Lucian Sandu s-a autosuspendat din funcţia de antrenor coordonator al CNOPJ Deva şi al lotului de senioare după ce a fost acuzat în mass media de agresare fizică şi verbală de către Amalia Puflea.

Sandu şi-a anunţat decizia în cadrul Comitetului Executiv al FRG întrunit la 23 noiembrie, cazul său urmând să fie discutat de o comisie complexă de analiză din cadrul FRG.

“Din cauza acuzatiilor apărute azi în spaţiul public am decis ca începând cu data de 1/12/2022 să mă autosuspend din functia detinută în prezent, până în momentul soluţionării acestor acuzaţii. Autosuspendarea mea va intra în vigoare după încheierea Campionatelor Naţionale de la Bacău, considerând că am obligaţia de a asista sportivele pregătite de mine la această ultimă competiţie din an. Am luat această decizie nedorind ca situaţia actuală şi prezenţa mea în sală să afecteze negativ pregătirea gimnastelor în vederea realizării obiectivelor de performanţă propuse pentru anul viitor. Îmi rezerv dreptul ca după soluţionarea acestor acuzaţii nefondate, să îi acţionez în judecată pe toţi cei care mi-au creat prejudicii de imagine, profesionale si materiale în această speţă şi să-mi reiau activitatea în cadrul aceloraşi structuri”, a declarat Lucian Sandu.

Până la soluţionarea acestei situaţii, Lucian Sandu a anunţat că nu va mai intra în sala de antrenament.

Gina Groza Gogean este antrenor coordonator interimar.

Gimnasta Amalia Puflea (15 ani), medaliată cu aur la FOTE şi campioană europeană la junioare, a lansat la mijlocul lunii septembrie o serie de acuzaţii pe site-ul ProSport la adresa antrenorilor Lucian Sandu şi Gina Gogean. Aceasta a susţinut că antrenorii lotului naţional de la Deva au jignit-o, au forţat-o să se antreneze accidentată şi chiar a că a primit o palmă din partea acestora.