Șoc la FCSB! Gigi Becali este tot mai decis să renunțe la Budescu în această iarnă

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 32 de ani nu a reușit să îl impresioneze pe patronul echipei de la revenire, astfel că a fost ținta atacurilor în ultimele intervenții ale afaceristului!

Constantin Budescu a bifat 9 apariții de la revenirea în tricoul roș-albaștrilor, însă „Magicianul” nu a izbutit să dea randamentul așteptat de toată lumea. Ajuns în această vară sub comanda lui Edi Iordănescu la FCSB, „Budi” a avut probleme din punct de vedere fizic, dar și medical, însă aceste lucruri pare că nu au contat în fața lui Gigi Becali, care este gata să se despartă de fotbalist în perioada de transferuri.

Potrivit informațiilor Digi Sport, afaceristul din Pipera intenționează să îi propună fotbalistului o despărțire de comun acord, în iarnă. Unul dintre motivele acestei decizii este reprezentat de salariul uriaș pe care îl are Budescu la FCSB, 25.000 de euro lunar. Astfel, Becali vrea să scape de cei 400.000 de euro pe care îi dă anual „Artistului”, mai ales că acesta nu a reușit să îl impresioneze pe patron de la revenire.

Constantin Budescu s-a întors la FCSB în luna septembrie a acestui an, liber de contract, după despărțirea de echipa saudită Damac. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 32 de ani are o înțelegere cu gruparea roș-albastră valabilă până în vară. Cu toate acestea, Budi are și o clauză în contract, potrivit căreia poate pleca de la vicecampioana Ligii 1 în orice pauză de mercato.