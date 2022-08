Șocul prin care a trecut George Ganea în momentul când a aflat că nu mai face parte din planurile lui Prepeliță: ”Nu am mai știut ce să-i spun!”

FC Argeș i-a reziliat contractul tânărului atacant George Ganea. Deși fotbalistul era împrumutat până în luna iunie a anului viitor, clubul piteștean a rupt orice relație cu acesta.

Totuși, despărțirea a survenit în urma dorinței jucătorului. Acesta avea o pretenție care i-a fost refuzată. Atacantul și-ar fi dorit mai multe meciuri, dar s-a lovit de refuzul tehnicianului Andrei Prepeliță, care nu îl considera încă o opțiune solidă pentru postul de atacant. Ganea a dezvăluit șocul prin care a trecut în momentul când a aflat vestea.

”Nu am mai știut ce să-i spun!”

”Sâmbătă am fost chemat de Prepeliță și mi-a transmis că nu se va mai baza pe mine, chiar dacă m-am antrenat bine și am avut o pregătire bună în cantonament. Cred că din cauza șocului nu am mai știut ce să-i spun. Mi-a spus că este o posibilitate să merg la Mioveni și au cam insistat, cam mult. Mai mult decât trebuia.

Mi-a spus că, în primul rând, trebuie să vorbească cu Hagi. A făcut-o tata (n.r. – Ionel Ganea). După a spus că trebuie să ia o decizie privind viitorul meu, dacă o să ajung la a rezilia cu Argeșul. Și uite că am făcut-o”, a declarat George Ganea potrivit ProX.

”Am primit multe mesaje, m-au sunat colegi, foști colegi de la Pitești și m-au întrebat ce s-a întâmplat, au crezut că am făcut ceva, dar nu am făcut nimic. Și pe mine m-a surprins, mai ales că era vorba să mă cumpere.

Toată lumea îmi spunea că își doresc să mă cumpere. Și tatălui meu i-au spus același lucru. Au vorbit cu Hagi să mai lase din preț, a fost de acord și au rămas doar discuții”, a mai precizat atacantul.