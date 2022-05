Sold-out la Semimaratonul Bucureşti: „Am atins limita maximă de 10.000 de participanți”

Preşedinta Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen, a anunţat că ediţia 2022 a Semimaratonului Bucureşti, care va avea loc pe 7 și 8 mai, va fi sold-out.

10.000 de oameni vor fi la startul Semimaratonului Bucureşti

Valeria Răcilă van Groningen a explicat că bucureştenii şi numai sunt dornici să facă mişcare după eliminarea restricţiilor în ceea ce priveşte pandemia.

„Ne bucurăm că vom avea 10.000 de alergători la start în acest weekend şi că după trei ani putem organiza din nou cursa copiilor. Toate cursele sunt sold-out, am atins limita maximă.

Cred că ieri mai erau doar câteva locuri la cursa de 10 kilometri, dar se vor epuiza şi ele, în rest totul este ocupat. Ne bucură faptul că alergătorii sunt dornici să iasă din case şi să facă mişcare, mai ales că în weekend va fi vreme frumoasă.

Primim telefoane şi solicitări în continuare, dar totul este sold-out. Din păcate, avem un număr limitat de medalii, de tricouri, nu mai putem face nimic în sensul acesta. Am pus deja România şi Bucureştiul pe harta mondială a alergărilor.

Suntem pe locul 21 în topul mondial al curselor de semimaraton, ţinând cont de ultima ediţie înainte de pandemie, adică de anul 2019”, a afirmat ea, informează agerpres.ro.

La Maratonul din toamnă nu va mai fi limită de participanți

Întrebată de ce a fost impusă limita de 10.000 de locuri având în vedere eliminarea stării de urgenţă de către autorităţi, Valeria Răcilă a explicat.

„Noi am început de mult organizarea, iar în primele zile ale lunii decembrie nu ştiam care va fi situaţia pandemică la momentul startului. De aceea am limitat numărul de locuri la 10.000. Anul trecut am avut voie doar cu 2.500 de alergători, doar vaccinaţi… toată lumea cu certificat verde, ştim toţi cum a fost.

Aşa că în decembrie nu ştiam care va fi situaţia în luna mai. Ne pare rău, pentru că oamenii sunt dornici să participe, ne sună în fiecare zi. Sperăm ca în toamnă la maraton să nu mai avem limită de locuri şi să vină cât mai mulţi alergători la start”, a spus ea.

Semimaratonul Bucureşti a ajuns la ediția cu numărul 11

La rândul lui, maratonistul Marius Ionescu, ambasador al Semimaratonului Bucureşti, a declarat că această competiţie reprezintă o bună ocazie pentru părinţi pentru a-i atrage pe copii spre mişcare şi sport.

„Este o onoare să fiu ambasadorul acestui eveniment, cel mai mare din România. Felicitări pentru această a 11-a ediţie. Îmi doresc ca această cursă să aibă o tradiţie aşa cum au alte competiţii internaţionale şi de care să se bucure şi următoarele generaţii.

Şi eu îmi doresc să dau înapoi sportului ceea ce mi-a dat mie, aşa că încerc să motivez copii să practice alergarea şi sportul.

Noi toţi suntem modele pentru ei şi dacă noi arătăm că sportul trebuie să facă parte din viaţa noastră, automat şi ei vor prinde acest, să-i spun aşa, ‘virus’.

E nevoie de muncă, seriozitate şi disciplină, pentru că drumul către succes şi performanţă nu are decât o reţetă. Iar reţeta este formată din muncă, seriozitate şi disciplină”, a menţionat Marius Ionescu.

Șase curse în 2 zile la Semimaratonul București

Evenimentul care va avea loc pe 7 şi 8 mai reuneşte mai multe curse de alergare, de 2,5 km, 10 km, ştafetă (6,5 km + 7 km + 7,6 km) şi 21 km.

Sâmbătă vor avea loc cursele necompetitive. De la ora 09:00 iau startul alergătorii pentru Cursa Populară (2,5 km) şi de la ora 10:30 începe Cursa Copiilor pe categorii de vârste 0-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani şi 10-12 ani.

Traseele curselor de sâmbătă au ca puncte de start şi sosire Piaţa Constituţiei şi se desfăşoară pe Bd. Unirii până la Piaţa Unirii.

Duminică va fi un singur start, la 09:00 pentru semimaraton, semimaraton ştafetă (echipe de câte trei membri), 10 km individual şi fotolii rulante.

Traseele au ca puncte de plecare Bd. Libertăţii (în dreptul Parcului Izvor) şi sosire în Piaţa Constituţiei: vor parcurge bulevardele din centrul şi nordul Bucureştiului (Calea Buzeşti, Piaţa Victoriei, Şoseaua Kisseleff, Calea Victoriei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd. Basarabia).