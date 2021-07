Sorana Cîrstea, după accederea în turul 3 de la Wimbledon: ,,Cea mai frumoasă amintire a carierei mele”

Sorana Cîrstea (locul 45 WTA) s-a calificat, joi, în turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a trecut de Victoria Azarenka (14 WTA și favorită 12), din Belarus.

Sorana Cîrstea s-a impus în meciul de ieri în trei seturi, cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, într-un joc ce a durat două ore şi 18 minute.

După ce a învins-o pe Viktoria Azarenka, Sorana Cîrstea a declarat că a făcut cel mai bun meci al ei de la începutul anului şi până acum.

,,Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câștig cu Vika. Este o jucătoare incredibilă, este foarte greu de jucat împotriva ei.

Când am văzut tragerea la sorți nu zâmbeam… Dar cred că am jucat foarte agresiv și am încercat să îmi fac jocul și a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi!

Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi, jucătorii de tenis, voi (n.r publicul) sunteți cei mai importanți. iar pentru mine meciul de astăzi este cea mai frumoasă amintire a carierei mele.”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.

În turul trei de la Wimbledon, Sorana Cîrstea se va duela cu Emma Răducanu, o sportivă britanică de origine română.