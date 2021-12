Sorescu, pas important spre transferul la FCSB! Decizie de ultim moment a dinamovistului

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani al grupării din Ștefan cel Mare este tot mai aproape de plecarea din „Groapă”, iar ultimul semnal din partea acestuia face tot mai posibil un transfer la marea rivală din București!

Deian Sorescu nu traversează o perioadă foarte bună la Dinamo, iar venirea lui Mircea Rednic pare că nu a fost de bun augur pentru fostul căpitan al „câinilor”, care a rămas și fără banderolă și a fost chiar exclus din lot. De această situație poate profita din plin Gigi Becali, care poate pune mâna pe jucător în această iarnă.

Mai mult de atât, afaceristul din Pipera a căpătat un avantaj semnificativ în cursa pentru Sorescu, asta după ce fotbalistul ar fi semnat cu firma de impresariat a verilor săi, Giovanni și Victor.

„Sorescu a fost o altă pierdere pentru Rednic. Când n-a fost lăsat să plece, jocul lui a fost din ce în ce modest. Cred că are șanse mari să plece, eu din ce știu a semnat cu Becali Sport, noii lui agenți, deci din momentul ăsta are deschidere. Eu așa știu, a semnat cu Becali Sport. L-am văzut și acum, la ultimul meci. A pasat un metru, doi și atât. Are calități foarte bune, poate fi un jucător de bandă foarte bună, vârsta bună”, a spus Dinu Gheorghe, la ProSport

Gigi Becali, interesat de transferul lui Deian Sorescu

„Stai să vorbesc şi eu cu Toni Petrea. Ce, au început transferurile? Stai să prindem peştele şi dup-aia punem tigaia pe foc. Stai să vină perioada de transferuri şi dup-aia discutăm. E un jucător bun, dar nu vreau să vorbesc acum, ce rost are să vorbesc acum? E un jucător valoros, dacă nu era, nu îl voiam. Mai am şi meci cu ei, nu îmi trebuie mie belele pe cap”, a spus zilele trecute Gigi Becali, pentru Antena Sport.