Sorin Cârțu a remarcat un jucător al României U19: ”Aș munci mult cu copilul ăsta”

David Barbu face parte din lotul României U19, care dispută meciul cu Danemarca U19, joi, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf.

Atacantul s-a făcut remarcat prin prestațiile sale, iar în partida cu prima reprezentativă a Muntenegrului, scor 2-1, a înscris golul care a adus victoria, în minutul 90+1.

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a vorbit despre prestația lui Barbu la turneul final.

„Barbu mi-a plăcut cum s-a prezentat. Îl văd o soluție pentru underi la noi. Are fizic. Aș munci mult cu copilul ăsta. Are un metru 90. Are amândouă picioarele, e înalt.

Trebuie muncit mult cu el și poți avea niște reușite”, a declarat Sorin Cârțu, la Digi Sport.