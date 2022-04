Sorin Cârțu, amintiri din vremea lui Ion Oblemenco și Ilie Balaci: ,,Nea Nelu a dat tonul de performanță la Craiova. Devenind Campioana unei mari iubiri”

Sorin Cârțu, actualul președinte al celor de la Universitatea Craiova, a povestit despre perioada din școală și boacănele copilăriei. El a rememorat și cum a început fotbalul și cine l-a îndrumat spre acest sport.

,,Am intrat la liceu cu 8,90, eram al 19-lea. Am fost un tip bunicel la carte, nu eram extraordinar, dar bun. Pentru că eram într-o perioadă în care trebuia s-o las mai ușor cu cartea, tata a venit să-l întrebe pe antrenor de mine. Și antrenorul i-a spus că o să ajung fotbalist. Atunci, tata, iubitor de fotbal, a mai lăsat din hățurile cărții. Când m-am dus la liceu, am început s-o mai zbârcesc, fotbalul a trecut pe primul plan”, a declarat Sorin Cârțu pentru Gazeta Sporturilor.