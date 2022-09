Sorin Cârțu, mesaj tranșant înaintea derby-ului dintre Dinamo și CSA Steaua: „Sunt orgolii mici la Liga 2, alea mari sunt la Liga 1!”

Dinamo și CSA Steaua se vor întâlni vineri în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a comentat recent despre această partidă.

Mai exact, Cârțu nu consideră această dispută drept adevăratul derby. De asemenea, acesta a afirmat că nu regretă faptul că Dinamo a retrogradat.

„Nu prea îl consider derby meciul dintre Dinamo și Steaua. Sunt orgolii mici la Liga 2, alea mari sunt la Liga 1. Când or ajunge acolo, o să vedem. Nu am vreun mare regret că a ajuns Dinamo acolo, în Liga 2″, a declarat Sorin Cârțu, pentru Digi Sport.

Înaintea confruntării directe, CSA Steaua ocupă locul 6 cu 10 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 12 cu doar 6 puncte.