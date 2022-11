Sorin Cârțu neagă rechemarea lui Ivan în lotul celor de la CSU Craiova: „Am fost la antrenament și nu era acolo!”

CSU Craiova a obținut un rezultat de egalitate în ultima etapă (2-2 cu Rapid). Mirel Rădoi a decis după meci să excludă mai mulți jucători din lotul echipei, printre care și Andrei Ivan.

Deși s-a zvonit că tehnicianul l-ar fi reprimit pe Ivan în lot, Sorin Cârțu a dezvăluit că nu l-a văzut pe fotbalist la antrenamente. Iată ce a spus președintele echipei.

„Am fost antrenament și nu era acolo!”

„Eu sunt la Craiova. aici. Eu acum vin de la antrenament și nu era acolo (n.r. – Andrei Ivan). Nu era acolo. nu știu ce va fi, depinde de Mirel”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Digi Sport.

„Eu cu Mirel am stat 45 de minute de vorbă. Am discutat de toate cele. Dacă vrea să-i cheme, e decizia lui. Nu am deschis subiectul ăsta”, a mai spus Cârțu, pentru sursa citată.

„Mirel l-a promovat la națională!”

„Știi cum e cu greutățile astea. Dacă îi ridici tricoul nu vezi. Sunt explicații medicale. Mirel l-a promovat la națională. El îl vrea. Marco (n.r. – Jovan Markovic) îl convinsese cu anumite lucruri. Sunt momente și momente.

Anul trecut au fost jucători de bază. Pot să revină în retur”, a mai adăugat președintele celor de la FCU Craiova.