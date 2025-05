Sorin Cârțu, revoltat după înfrângerea cu FCSB: ”Ne-a rezolvat”

Universitatea Craiova a pierdut meciul cu FCSB, scor 0-1, disputat pe Arena Națională, în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii.

Astfel, oltenii nu s-au clasat pe locul doi al clasamentului și au ratat prezența în cupele europene în sezonul viitor (preliminariile Conference League).

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a criticat brigada arbitrilor condusă Rareș Vidican.

De asemenea, Cârțu l-a numit pe centralul Marian Barbu ”simpatizant FCSB”.

„Nu am făcut față rigorilor din returul play-off-ului, pentru că în tur ne-am descurcat foarte bine. În ultimele 4 meciuri avem doar un punct. Au fost mai fost greșelile arbitrilor și toate au concurat la situația asta. Avem 4 partide cu FCSB și nu am reușit să-i învingem niciodată.

Am înscris doar un gol, am ratat cu poarta goală în minutul 96, ne-a rezolvat Barbu (n.r. arbitrul Marian Barbu, pe care Cârțu l-a acuzat că e simpatizant FCSB), acum a venit și rândul lui Vidican, plus VAR-ul lui Bîrsan, parcă el a fost (n.r. cel mai probabil, se referă la golul anulat al lui Anzor).

Ne întrebăm ce urmează, vedem câte greșeli de arbitraj sunt. Am mai greșit și noi. Eu unul mă întreb cât mai suntem dispuși să acceptăm”, a spus Cârțu, la sportpesurse.