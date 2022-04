Sorin Cârțu se gândește tot mai mult la titlu! – Analiza făcută de oficialul Universității Craiova

Lupta pentru titlu s-a relansat în momentul în care CFR Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, cu scorul de 3-2, iar FCSB s-a impus cu FC Voluntari, cu scorul de 4-0.

FCSB și CFR Cluj se vor întâlni, duminică, în etapa a 5-a din play-off, iar de asta ar putea să profite Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu a vorbit despre cum s-a prezentat UNIVERSITATEA CRAIOVA în play-off al Ligii 1. Acesta spune că șansele la titlu ale oltenilor nu mai există, din cauza rezultatelor slabe din cadru sezonului regulat, când echipa se gândea dacă va prinde play-off-ul.

,,Ne-ar ajuta un meci egal între CFR și FCSB. Suntem realiști, nu ne gândim la campionat. Am pierdut în momentul în care am avut seria negativă. Am avut și meciuri pe le-am controlat. Dacă aveam 7 puncte mai mult nu cred că se supăra cineva.

Noi suntem în grafic în acest play-off. A fost accidentul ăla cu FC Voluntari, așa l-am tratat. Nu fac eu comentarii despre cum au jucat ei cu FCSB. Comentați voi, ziariștii, nu eu ca oficial”, a spus Sorin Cârțu pentru Digi Sport.