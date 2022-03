Spaima trăită de un dinamovist în Statele Unite: „Puteai merge doar dacă aveai barcă. Străzile erau inundate”

Bogdan Onuț, fostul fundaș al lui Dinamo, este stabilit de aproape 9 ani peste ocean. Și a văzut acolo cu ochii lui ce înseamnă furia dezlănțuită a naturii.

Campion al României cu roș-albii, ploieșteanul a fost marcat de imaginile teribile și de urmările dezastruoase pe care le-a lăsat trecerea unui uragan nu departe de locul în care acesta se afla alături de familia sa.

„Am supraviețuit unui uragan mare. Am trecut cu bine, stăm într-o regiune bună. Anumite zone au fost inundate foarte rău. După ce s-a terminat, mă așteptăm să văd un dezastru. Totul a fost închis pe străzi. Puteai merge doar dacă aveai barcă. Străzile erau inundate, dar în case nu a intrat apa.

Lumea umbla cu bărcile. Dar după o lună a fost incredibil să văd că totul era ca nou. Totul se regenerase, toată lumea s-a implicat. Era totul ca înainte de uragan. Parca nu se întâmplase nimic. E incredibil cu reacționează oamenii”, și-a adus aminte Onuț, într-o intervenție la Gsp.

Fostul fotbalist a povestit și cum a ajuns să trăiască visul american.

„A fost neprevăzută plecarea. Nu m-am gândit niciodată că pot pleca așa departe de casă. Nici în Europa nu mă gândeam să plec. Sora soției mei a fost într-o vacanță în SUA și ne-a întrebat de ce nu aplicăm la Loteria Vizelor. Am aplicat mai mult ca o joacă, nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. În octombrie 2012 am aplicat, iar în mai 2013 am aflat.

Soția nu a fost acceptată, iar eu am văzut că am câștigat. Am avut 6 luni termen de gândire. Am acceptat această provocare. Am vândut tot și am plecat cu soția și cei doi băieți. Am luat-o de la zero. Am mers în California, la Daniel Rednic. Era de 3 ani acolo. Am stat un an în California, am antrenat lângă San Francisco. După aceea ne-am mutat în Houston”, a mai transmis actualul antrenor de copii.