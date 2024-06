Spectacolul continuă: Aflăm câștigătoarele din Europa League, Cupa Angliei și Cupa Germaniei

Chiar dacă știm deja toate învingătoarele din campionatele importante, până la startul EURO 2024 mai sunt puse în joc și alte trofee. Finala Champions League va fi ultimul mare meci al sezonului, dar până acolo vom afla și alte învingătoare.

În această săptămână vor avea loc finalele din Europa League, Cupa Angliei și Cupa Germaniei. Seria este deschisă de finala Europa League, programată miercuri, de la ora 22:00, la Dublin. În marea finală se întâlnesc Atalanta și Bayer Leverkusen.

Ziua de sâmbătă este alocată finalelor cupelor. De la ora 17:00, pe stadionul Wembley din Londra are loc derby-ul orașului Manchester, între marile rivale City și United. În Germania, finala de la ora 21:00 le

pune față în față pe divizionara secundă Kaiserslautern și Bayer Leverkusen.

Atalanta – Bayer Leverkusen

Un meci care se anunță foarte spectaculos, având în vedere că se întâlnesc două echipe care sunt obișnuite să marcheze mult și care nu cedează în nicio clipă. Bayer Leverkusen vine după un sezon extraordinar, în care a doborât numeroase recorduri și a câștigat la pas titlul în Bundesliga. În schimb, Atalanta nu a reușit să lupte pentru titlu în competiția internă, iar recent a fost învinsă în Cupa Italiei de Juventus Torino.

Ce va fi în marea finală? Atalanta nu va fi o țintă ușoară, dar Bayer Leverkusen are un moral mai bun, iar entuziasmul jucătorilor lui Xabi Alonso se poate dovedi decisiv. Pentru câștigarea trofeului, casa de pariuri online Unibet (L1160657W000330 ONJN 18+ Joacă Responsabil) îi oferă cota 1.45 lui Leverkusen, în timp ce Atalanta are 2.75. În privința cotelor 1X2, Leverkusen are cota 1.80, Atalanta are 4.25, iar egalul are 3.70.

Manchester City – Manchester United

Marile rivale din orașul Manchester se întâlnesc pe stadionul Wembley, iar meciul are o miză aparte. Învingătoarea va ridica trofeul Cupei Angliei. O performanță care a mai fost reușită de 12 ori în istorie de United și de 7 ori de Manchester City.

Cine se va impune sâmbătă? Toate argumentele par a fi de partea echipei lui Pep Guardiola. A avut un sezon mai bun, dincolo de dezamăgirea din Champions League. United a continuat în nota cu care ne-a obișnuit în ultimii ani, iar contra lui City are amintiri neplăcute. A pierdut 6 din ultimele 7 partide, iar în 4 din ultimele 6 a primit cel puțin trei goluri. Așadar, vedem clar de ce Unibet îi oferă doar cota 1.15 lui City să câștige trofeul, iar United are 5.50. Pentru victoria în timpul regulamentar, City are 1.30, egalul are 5.30, iar succesul lui United are 8.45.

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen

Cum ar fi un sezon cu trei trofee pentru Bayer Leverkusen? Probabil că fanii acestei echipe nici nu visau la o asemenea performanță la startul sezonului. Dar trupa lui Xabi Alonso este aproape să realizeze ceea ce părea imposibil, mai ales că în finală o va întâlni pe Kaiserslautern, o echipă din liga secundă.

Kaiserslautern este însă o echipă periculoasă, obișnuită să înscrie în Cupa Germaniei. În aceste condiții, misiunea lui Leverkusen nu va fi tocmai ușoară, deși pe hârtie diferența de valoare este evidentă. La pariuri online, Kaiserslautern a primit cota 10.00 la Unibet să câștige trofeul, iar Leverkusen are 1.05. În ce privește cotele 1X2, Leverkusen are 1.17, egalul are 8.00, iar succesul lui Kaiserslautern are 12.50.

