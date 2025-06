Sporting Lisabona cere peste 70 de milioane de euro pe Gyokeres. Suedezul este dorit de Manchester United

Atacantul Viktor Gyokeres nu va fi disponibil în această vară pentru 70 de milioane de euro, a anunțat președintele clubului portughez de fotbal Sporting Lisabona, pe fondul interesului exprimat de Manchester United, relatează ESPN.

ESPN a scris marți că Manchester United a stabilit ca prioritate obținerea semnăturii atacantului Bryan Mbeumo (Brentford), înainte de a se concentra asupra transferului lui Gyokeres, de care este interesat și Arsenal Londra.

Totuși, presa portugheză scrie că atacantul suedez este nemulțumit la Sporting, considerând că echipa sa trebuie să revină la înțelegerea de a-i permite să plece pentru suma de 60 de milioane de euro și 10 milioane în bonusuri, o sumă mult mai mică față de clauza de reziliere de 100 de milioane de euro.

Miercuri, președintele echipei Sporting, Frederico Varandas, le-a declarat reporterilor: ”Eu pot garanta că Viktor Gyokeres nu va pleca pentru 60 de milioane de euro plus 10 milioane bonusuri pentru că nu am promis acest lucru. Jocul pe care agentul îl face mai mult înrăutățește situația”.

Când a fost întrebat dacă Sporting a primit oferte pentru Gyokeres care depășesc 60 de milioane de euro, oficialul clubului a precizat: ”Până astăzi, Sporting nu a primit o ofertă pentru Viktor Gyokeres, nici astăzi și nici în sezonul trecut”.

”Ar trebui să mă cunoașteți mai deja bine. Amenințările, șantajul și insultele nu funcționează cu mine. El este un profesionist fantastic, dar până astăzi el a primit zero oferte. El are contract pe trei ani cu Sporting”, a subliniat Varandas.

Totuși, Varandas a confirmat că el a avut un acord cu Gyokeres pentru a-i permite jucătorului să plece o sumă mai mică de 100 de milioane de euro, cât este clauza de reziliere.

”S-a convenit că Sporting nu va cere achitarea clauzei de reziliere la finalul acestui sezon, cel puțin nu pentru că el împlinește 27 de ani”, a spus Varandas.

”Noi știm că visul lui Viktor este să meargă la un club cu care poate să lupte pentru Liga Campionilor și avem un punct de vedere comun. Am garantat că că nu vom cere suma de 100 de milioane de euro”, a continuat președintele lui Sporting.

”La acea întâlnire, agentul a vrut să fixeze plecarea de o sumă, vorbim de circa 60, 70 de milioane de euro … Am spus că nu este cazul să fixăm o sumă pentru că nu știu ce se va întâmpla de aici într-un an de zile, dacă el se accidentează, dacă el are un sezon dezamăgitor”, conform lui Frederico Varandas.

”Nu este nicio rațiune să stabilim o sumă, nu știu dacă va fi 40, 60 sau 80. Ceea ce pot să garantez este că nu voi cere 100 de milioane de euro. De acolo înainte, nu am mai vorbit cu agentul din nou, nu am vorbit cu jucătorul despre plecări sau despre sume… au trecut 10 luni și văd că agentul oferă informații peste tot, dar Sporting are bun simț și își ține cuvântul”, a mai spus președintele clubului portughez.

Gyokeres a devenit unul dintre cei mai căutați atacanți din Europa, după ce a marcat de 97 de ori în 102 jocuri pentru Sporting în toate competițiile de la venirea sa în iulie 2023 de la Coventry City.