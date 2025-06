Situație explozivă la Federația Română de Kaiac-Canoe, care a anunțat, printr-o postare pe pagina de Facebook a respectivului for, că nu poate asigura financiar deplasarea loturilor de juniori și de tineret la Campionatele Mondiale de luna viitoare, din Portugalia.

Sportivii Federației Române de Kaiac-Canoe nu merg la mondiale! Prima reacție a președintelui: „Nu ne mai regăsim ca federație olimpică!”

Deși sezonul competițional a început abia din aprilie, deja aproape că nu mai sunt bani din bugetul alocat de ANS acestei federații olimpice. COSR asigură numai sumele necesare pregătirii loturilor, inclusiv cel de seniori.

Dar banii pentru activitatea curentă, salarii sau pentru deplasările la toate competițiile vin de la Agenția Națională pentru Sport. Care, comparativ cu anul trecut, a tăiat serios bugetul FR Kaiac-Canoe.

„De când conduc această federație, mai săraci ca acum nu am fost niciodată! Anul trecut am avut de la ANS un buget de 4,6 milioane lei, acum de numai 1,8 milioane lei.

Iar o deplasare a celor două loturi, de juniori și de tineret, în Portugalia, ne costă vreo 380.000 de lei. Nu avem acum banii ăștia, ăsta este adevărul. Nu pot să promit, să mint lumea, e ca și cum aș emite un cec fără acoperire!

E prima dată în istorie când nu putem trimite sportivii la o asemenea competiție de anvergură. Și am făcut un lot restrâns la minim, de 20 de sportivi, cu cei mai buni, nu mai ducem și sportivi care să capete experiență la acest nivel!”.

„Participarea la Mondialele de juniori și tineret e compromisă!”

Bârlădeanu a continuat, arătând spre ANS: „Trebuie să-i întrebați pe cei care conduc sportul românesc de ce am ajuns aici. Păi, cu 1,8 milioane lei, primiți până acum, nu poți să acoperi mai nimic. Mondialele din Portugalia sunt luna viitoare, dar noi trebuie să plătim până pe 21 iunie.

Acum o lună, un bilet de avion până acolo era 610 euro, acum e peste 800, iar până plătim se va face 1.000. Costul meselor, al vitaminizării au crescut cu peste 30%.

Totul e mai scump ca anul trecut. Iar anul acesta avem mai multe competiții. Peste două săptămâni sunt «Europenele» de juniori și tineret, dar aici, la noi.

Le facem pe baza de la Bascov. Am mers cu căciula în mână pe la sponsori și am făcut rost de bani. Tot săptămâna viitoare sunt Campionatele Europene de seniori, în Cehia, pe care le-am acoperit din banii de la ANS. Dar în august vin Mondialele de seniori de la Milano, pentru care am dat doar un avans de 25%.

Și nu mai avem bani! Participarea asta la Mondialele de juniori și tineret e compromisă! O să mai primim ceva de la ANS, dar abia în trimestrul trei al anului. Păi ce să facem cu ei atunci?! Că noi acum avem nevoie, că plățile se fac în avans!”.