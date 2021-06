Sportivul pentru care participarea la Wimbledon este doar o distracție: „O să îmi iau niște căpșuni și o să mă relaxez”

Pentru Nick Kyrgios, turneul de la Wimbledon reprezintă prima evadare din Australia de la începutul pandemiei.

În ultimul an și jumătate, tenismenul clasat pe locul 61 în lume a rămas la antipozi iar ultima competiție la care a participat a fost primul grand slam al anului, Australian Open. Pe iarba londoneză, jucătorul de 26 de ani va evolua atât la simplu cât și în proba de dublu mixt unde va face pereche cu Venus Williams. Kyrgios este pregătit de a șaptea sa prezență la Wimbledon, acolo unde cea mia bună performanță a fost atingerea sferturilor în 2014. Însă nonconformistul australian nu simte presiunea unei astfel de competiții.

„Mă folosesc de asta ca de o vacanţă. Am stat în Australia un an şi jumătate. Am atins un nivel foarte frumos de libertate. Nimic nu mă mai tulbură. Nu am simţit deloc că trebuie să joc. Când eram acasă nu mă uitam la niciun rezultat. Eram fericit fără tenis.

Simt doar că mi-a mai rămas un pic de dat acestui sport. Simt că mulţi oameni vor să joc. Vreau doar să merg la Wimbledon şi să mă distrez. Nu am mai fost pe un teren de tenis de ceva vreme. Este Wimbledon, este vârful tenisului. O să-mi iau nişte căpşuni şi o să mă relaxez”, a declarat sportivul de origine greacă înaintea debutului la Wimbledon.

În primul tur, acesta se va duela cu Ugo Humbert, într-o reeditare a partidei jucată la Australian Open în luna februarie, atunci când australianul s-a impus cu 3-2 la seturi după 3 ore și jumătate de joc. Francezul a bifat și el cea mai bună performanță a sa în turneele de mare șlem la Wimbledon, reușind să ajungă în optimile de finală la ultima ediție, cea din 2019.