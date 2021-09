Stanciu, discurs sincer după remiza albă de la Skopje: „Nu meritam mai mult”

România a făcut doar 0-0 la Skopje, în fața naționalei Macedoniei de Nord, în etapa a șasea din cadrul campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2022.

La finalul meciului din capitala nord-macedoneană, Nicușor Stanciu a vorbit despre evoluția echipei naționale, despre starea gazonului, dar și despre problemele din ultimele zile din lot ce au dus la câteva indisponibilăți.

De asemenea, mijlocașul de 28 de ani este de părere că România este favorită la locul 2, meciurile decisive cu Armenia și Islanda jucându-se la București.

”E un punct până la urmă. După aspectul jocului și ce s-a întâmplat pe teren, cred că este un punct bun pentru noi. Nu cred că meritam mai mult, dar am făcut tot ce a depins de noi. Au fost niște zile grele, să joci trei meciuri în șase zile și cu două deplasări. Ni s-au accidentat mulți jucători sau cum s-a întâmplat și cu Ianis, care ne-a lipsit în această seară.

Ieri eram în dubii, 15-16 jucători la antrenament, alții nu s-au antrenat. Până la urmă, este un punct ok, suntem la mâna noastră, am revenit luna aceasta foarte bine, având în vedere startul preliminariilor. Am făcut șapte puncte. Suntem la mâna noastră pentru a ajunge la baraj.

Ne-a fost teamă. Am fost anunțați pe grupul nostru de whatsapp. Poate mai rău a fost pentru cei care au stat izolați în cameră. Până la urmă, ei sunt bine. Sperăm să-și revină și Ianis.

Nu neapărat că ne-a încurcat terenul. A fost un teren greu, obosești repede, o suprafață ciudată. Căpitanul și alți doi jucători și-au cerut scuze pentru starea gazonului înainte de meci.

”(n.r. despre egalul Armeniei) Eram oricum motivați. O victorie a noastră îi va scoate pe ei din calcule. Aveam șansa să urcăm pe locul doi încă de acum. Am primit vestea când ieșeam la încălzire. Suntem favoriți, având în vedere că avem meciurile acasă cu Armenia și Islanda, decisive, și să obținem o victorie cu Liechtenstein. Germania s-a distanțat în fruntea clasamentului și numai poate fi prinsă”, a declarat Nicușor Stanciu, al finalul meciului, conform ProX.